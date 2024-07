Il gas scende a 318 euro al MWh al mercato Ttf di Amsterdam

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Scivola a 31,8al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di. Grazie alla minor richiesta in Asia i contratti future sul mese di agosto cedono l'1,5%. Dopo il gran caldo degli ultimi giorni si prevede infatti un calo delle temperature per la metà di luglio in Giappone, uno dei principali compratori di gas naturale liquefatto (Gnl). Prosegue intanto la campagna estiva sulle scorte, che inpa sono salite sopra il 79% a 899 TWh, su un consumo medio annuo di 3.760,9 TWh. In Germania sono all'83,42% a 206,38 TWh, su un consumo medio annuo di 888,83 TWh mentre in Italia sono all'83,7% a 167,46 TWh, su un consumo medio annuo di 760,6 TWh. .