Il Comandante Interregionale Augelli saluta i finanziari irpini

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata odierna, ildell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Vito Gianpaolo, ha visitato la Compagnia di Ariano Irpino. L’Alto Ufficiale Generale, accolto con gli onori di rito dalProvinciale, Colonnello Salvatore Minale e daldella Compagnia, Capitano Annalisa Di Blasi, ha incontrato una rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, ai quali ha rivolto il proprio ringraziamento, per le attività svolte nonché per la fondamentale funzione a tutela di quelle libertà fondamentali, indispensabili per il benessere e la sicurezza economico-a della collettività nel Tricolle e nella Valle Ufita.