Fiorentina Kean adesso è ufficiale Domani il primo abbraccio dei tifosi

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 - Passaggi burocratici completati, pazienza per qualche ora di attesa che non ha consentito l'annuncionella giornata di ieri, quando Moiseha svolto le visite mediche di rito e si è approcciato alla nuova realtà viola. L'ufficialità dell'operazione è dunque arrivata in mattinata, con lache ha pubblicato anche la firma del contratto dell'attaccante alla presenza di Daniele Pradè e Alessandro Ferrari. "ACFcomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moisedalla FC Juventus. Moise, nato a Vercelli il 28 Febbraio 2000, in carriera ha, inoltre, indossato le maglie di Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain, vincendo, nel corso della sua giovane carriera, 3 Campionati Italiani, 2 Coppe Italia, una Coppa di Francia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Francese.