Fame e siccità oltre 31 milioni di persone a rischio malnutrizione in Corno d’Africa L’appello dell’Unhcr su TPI | Aiutateci a salvare 200mila bambini

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024)31disono ainHadji Al Nour Sar ha 30 anni e sei figli, viene da El Geneina, nel Sudan sud-occidentale, da dove è dovuta fuggire in Ciad a causa dellae delle violenze provocate dalla guerra civile in corso nel suo Paese dall’aprile dell’anno scorso. Oggi vive con altre migliaia di rifugiati nel campo profughi di Aboutengue, nel Ciad orientale: “Mi mancano casa nostra, il nostro cibo, i miei vestiti”, racconta dal campo dove è assistita dall’Unhcr cullando la figlia neonata. Shamsa Amin Ali invece ha 38 anni e vive da rifugiata in Kenya. Viene dalla Somalia da dove è dovuta fuggire a causa della. “Non avevo nulla da mangiare per i miei figli. Piangevano e piangevano.