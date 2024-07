Esposizione moto e macchine d’epoca a Fregene | cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) Fiumicino, 9 luglio 2024 – In occasione della manifestazione per l’dinei giorni 11,18 e 25 luglio e il 01° agosto 2024 asarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in Via Castellammare, tratto compreso tra Via Rapallo e Via Bordighera dalle ore 19.00 alle ore 24.00 dei giorni 11, 18 e 25 Luglio 2024 e 01 Agosto 2024 e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/ uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne; – Divieto di accesso nelle strade che confluiscono nei tratti viari interdetti al transito veicolare dalla presente Ordinanza, dall’incrocio più vicino al tratto interdetto, ad esclusione dei residenti, dalle ore 19.