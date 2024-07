Da 75 a 74 parlamentari | il cosiddetto trionfo di Mélenchon

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Al direttore - Peggio che liberali-moderati in Italia c’è solo esseri ebrei in Francia. Stretti in un imbuto tra vecchi fan di Hitler e una gioiosa macchina da guerra con Hamas. A Place de la République qualche tricolore tra le mezze lune verdi in festa. Una piazza per, scenografia perfetta anche per Erdogan. From the river to Paris. Andrea Minuz Esultare per la sconfitta di Le Pen senza esultare per l’ascesa die augurarsi che alle prossime elezioni possa esistere qualcuno in grado di aiutare i Macron di turno a far sentire, in Francia, gli ebrei a casa e qualcuno in grado di evitare che, come scritto dal giornalista Yohann Taieb, vi sia un senso di impunità verso gli islamo-fascisti antiebraici. Al direttore - Nella Assemblea nazionale uscente Lfi di Jean-Lucaveva 75 deputati.