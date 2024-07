Como maratona oratoria della Camera Penale sulla condizione delle carceri italiane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Si è svolta questa mattina nel piazzale antistante il Tribunale di, la “” organizzata dalladegli avvocati die Lecco, per richiamare l’attenzione sull’allarme dei suicidi in carcere, e più in generale sulle condizioni detentive che caratterizzano le strutture detentive, anche a livello locale. Dalle 10 alle 14, hanno preso la parola avvocati, magistrati, volontari, giornalisti, con riflessioni e racconti, per richiamare l’attenzione sulle tante problematiche evidenti e non risolte. Tra gli interventi, anche quello del Procuratore Capo di, Massimo Astori: “Il suicidio in carcere è un accadimento che non impressiona – ha detto – soprattutto in un momento in cui siamo circondati da eventi bellici e tragici.