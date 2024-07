Ciclismo Giro d’Italia seconda tappa Sfortunata Gaia Masetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) LadelWomen la Sirmione -Volta Mantovana doveva essere unadalla volata del gruppo delle sprinter e come tale è stata con vittoria di Chiara Consonni che ha preceduto l’iridata Kopecky invece per la fioranesesi è trasformata in una corsa ad inseguimento. "Sull’ultima salita di giornata ho dovuto sostituire la bici per un guasto con l’ammiraglia che era distante ed ho dovuto inseguire il gruppo lanciato a caccia della fuggitiva-ha detto la fioranese all’arrivo- e purtroppo ho vanificato il buon risultato della prova a cronometro" Peccato poichè ricordiamo laera giunta quarta tra le italiane cogliendo lo stesso piazzamento che aveva ottenuto al campionato italiano. Oggi la corsa rosa con partenza da Sabbioneta si concluderà a Toano (Re) espera recuperare posizioni in classifica per rientrare nella top ten delle italiane.