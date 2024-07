Baby Gang assolto dal reato di rapina pena dimezzata per la sparatoria a Milano | la pena da 5 anni e 2 mesi a 2 anni 9 mesi L’avvocato | Non è un gioco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo la scarcerazione qualche giorno fa e la sentenza di completa assoluzione per ladi Vignate del 2021, ora arriva un’altra buona notizia per, vero nome Zaccaria Mouhib.in appello per il trapper in merito alladi corso Como aavvenuta nella notte del 3 e 4 luglio 2022. Il 23enne incassa il verdetto dei giudici Peragallo-Puccinelli-Gargiulo della terza sezionele della Corte d’appello di: condanna a 2e 9(dai 5e 2del primo grado in abbreviato). Per lui e altri 3 coimputati cade l’accusa più grave, quella di, anche nella formulazione del “concorso anomalo” per la rissa scoppiata alle 5 del mattino in via Tocqueville, nella zona della movida milanese, con “calci”, “pugni”, l’utilizzo di “stampelle” e l’esplosione di 3 colpi d’arma da fuoco alle gambe di due senegalesi.