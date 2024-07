Ariane 6 partito il nuovo razzo europeo | sarà la chiave per lo Spazio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – Illanciatore6 èper il suo volo inaugurale da Kourou, nella Guyana francese. C’era grande attesa per il lancio delche dovrebbe garantire al vecchio continente un accesso autonomo alloe tutte le possibilità scientifiche, di osservazione della Terra, di sviluppo tecnologico e commerciali. La durata del volo inauguraledi 2 ore 51 minuti e 40 secondi. Ilvettore dell’Agenzia spaziale europea6 segue le orme dell’5, il lanciatore cavallo di battagliadi enorme successo che è stato attivo per oltre un quarto di secolo, portando a termine 117 voli tra il 1996 e il 2023 dalloportonella Guyana francese. Il primo lancio diimmediatamente seguito da un’analisi del volo, per garantire che tutto abbia funzionato come previsto.