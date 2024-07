Wimbledon 2024 Musetti | Ho sempre sognato questo momento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’azzurro Lorenzo, dopo aver battuto il francese Giovanni Mpetshi Perricard ed essere approdato ai quarti di finale di, è stato intervistato sul campo, dicendosi estremamente emozionato e soddisfatto per la vittoria: “Ho. Sono emozionato. La mia famiglia mi hasupportato nell’inseguire il mio sogno: oggi è tutto bellissimo. Ringrazio Simone Tartarini (il suo coach, ndr.), il mio team, la mia compagna Veronica e tutta la mia famiglia, che mi hannosostenuto. E’ un grande giorno per me: sono contento e orgoglioso”. Perè la prima volta fra i primi otto in una prova del Grande Slam: “Ho fatto fatica, soprattutto all’inizio, oggi. Contro di lui (Mpetshi Perricard, ndr.) è veramente difficile rispondere.