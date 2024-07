Wimbledon 2024 De Minaur s’infortuna sul match point ma rassicura | Starò bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Vittoria agrodolce per Alex De, che ha sconfitto in quattro set Arthur Fils negli ottavi di finale dima non ha esultato. Il motivo? Un possibile infortunio proprio in occasione del, come testimoniato dalla sua smorfia di dolore. L’australiano ha iniziato a zoppicare e ha scosso la testa, tuttavia nell’intervista post-partita hato tutti: “, troverò un modo“. Di seguito il video. A demasterclass The Australian reaches the last eight at #for the first time, defeating Arthur Fils 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 with a dazzling display of grass court tennis pic.twitter.com/1ElcXEXFCK —(@) July 8,, Desulma: “” SportFace.