Visite mediche concluse per Spinazzola manca solo la firma e l’annuncio Rafa Marin nel pomeriggio a Villa Stuart le ultime su Buongiorno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Attesa pere l’ufficialità del colpo targato. Nelanchesi sottoporrà alle. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Leonardoha concluso lecon il Napoli ae si prepara per essere annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del club azzurro. Ladel contratto con il presidente Aurelio De Laurentiis è imminente, dopo di che il giocatore si unirà alla squadra per il ritiro estivo a Dimaro. Nel frattempo, il difensore spagnoloè atteso a Roma nelle prossime ore.atterrerà all’aeroporto di Fiumicino per poi dirigersi alla rinomata clinica di, dove sarà sottoposto ai consueti test medici prima di unirsi al Napoli. Le trattative per Alessandro, invece, sono in dirittura d’arrivo.