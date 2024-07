Vent’anni di solidarietà alla Caritas dell’Annunziata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Venti anni die di opere buone. Nasceva 20 anni fa, con l’impegno del parroco della Santissima Annunziata Don Cesare Benedetti e di alcuni parrocchiani, la. Grazievoglia di donare a chi è in difficoltà e grazieconvenzione con l’allora sindaco Lucio Segnanini, nel giugno 2004, si costituì l’associazione con l’obiettivo di fornire accoglienza, un pasto caldo e un servizio docce. Servizi a cui si è aggiunta la lavanderia. I locali sono comunali concessi concessi al Centro in comodato d’uso. Le attività, servizio mensa, docce e non ultimo segreteria, sono svolte da 70 volontari, con una dipendente part-time, e con la collaborazione di personale inviato ai lavori socialmente utili dal tribunale, da borse lavoro del Comune e della Asl.