Schianto a Palermo Aurora muore a 3 anni Irregolarità contestate al padre che era alla guida

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una serata tranquilla, trascorsa in pizzeria, si è trasformata in un incubo per una famiglia di Villabate, nel Palermitano. Un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di notte in via Natta ha strappatovita la figlia della coppia,, di soli 3. L’auto su cui viaggiava la piccola, una Volkswagen Polo, si è schiantata contro un muro. Rosario Brusa, il papà 40enne, ha raccontato agli inquirenti di aver perso il controllo del veicolo a causa di un improvviso malfunzionamento dei freni. La bambina sembra sia sfuggitapresa della madre, che la teneva in braccio.Leggi anche:morta nell’incidente col papà ubriaco, la zia: “Un dolore che devasta l’anima” La dinamica delloL’incidente è avvenuto in prossimità di una curva pericolosa.