Satnam Singh era ancora vivo e il padrone già si chiedeva dove buttare il corpo | la testimonianza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tarnjit, collega di, nonché uno dei tre testimoni dell’incidente che ha causato la morte del bracciante indiano lo scorso 17 giugno, in un’intervista a La Repubblica, ha chiarito le dinamiche che hanno portato alla morte dell’amico. Il giovane, anch’esso indiano, partito dal suo paese dopo aver venduto casa e terreni, in Italia ha lavorato con l’Agrilovato per un anno. L’incidente – Quella mattina Tarnijit è partito assieme ad altre 4 persone: il, Antonello Lovato,e sua moglie Soni e Alessandra, una bracciante italiana di 45 anni della provincia di Latina. “Di mattina – ha spiegato il 30enne – avevamo raccolto le zucchine, quindi tolto l’erba dai campi dei meloni. Nel pomeriggio abbiamo iniziato a riavvolgere la rete che copre gli stessi meloni.