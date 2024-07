Sassuolo domani via al ritiro Dieci giorni dalla prima amichevole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), al netto dei primi due di allenamenti al Mapei Football Center dopo i quali ilsale –– ina Ronzone, in val di Non. Tanti ne mancano allache toglie i veli ai neroverdi di Grosso. Mercoledì 17 luglio, infatti, ilaffronta i dilettanti –Categoria – dell’Alta Anaunia dando al via al programma di amichevoli che li oppone poi alla Spal (alle 17 di sabato 20 luglio), al Trento alle 16 di mercoledi 24 luglio e, alle 18 dello stesso giorno, alvera, alle 18. Chi c’è e chi non c’è nelche ricomincia da Grosso lo raccontano i post social della società nero verde, che rilanciano immagini che vedono tutti i big abili e arruolati. Da Berardi in giù, eccoli i neroverdi che ricominciano la stagione, immortalalti a favore di social in attesa di quel che verrà.