Ryanair festeggia 140 milioni di passeggeri a Orio al Serio

(Di lunedì 8 luglio 2024)hato i 22 anni di attività nella base di Bergamoale il 140 milionesimo passeggero nello scalo gestito da Sacbo. Risale infatti all'8 luglio del 2003 l'avvio delle attività del vettore irlandese, che oggi conta 23 aeromobili di base a Bergamo, che coprono sia voli nazionali che internazionali. Per l'occasioneannuncia il lancio di una campagna di voli a 21,99 euro a tratta da prenotare entro giovedì prossimo 11 luglio per viaggiare fino al prossimo mese di ottobre. "Il traguardo dei 140ditrasportati da e per l'Aeroporto di Milano Bergamo - spiega il presidente di Sacbo Giovanni Sanga - raccontano la storia di una partnership di successo, che ha permesso di proporre al mercato del trasporto aereo un modello commerciale e operativo diventato di riferimento per gestori aeroportuali e viaggiatori".