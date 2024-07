Ricordo dagli 80 anni dell’eccidio un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista che il 14 luglio 1944 sconvolse la località lungo la strada panoramica che sale verso l' Alpe di Poti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 82024 – Sabato 132024, dore 16.30, a San Severo di Arezzo si svolgerà "80", unche il 14lalachel'di. L’iniziativa è inserita nel calendario di “Estate all’di” ed è organizzata da La Fattoria in Cammino Ets e dalla comunità rurale Viviamo. I FATTI Il mattino del 14, un gruppo di quindici militari tedeschi eseguì un rastrellamento a San Severo, dove vivevano tredici famiglie di contadini, boscaioli e carbonai, in quel periodo impinguate da alcuni sfollati di Arezzo. I soldati arrestarono venti uomini accusati senza prove di far parte delle bande partigiane o di proteggere la loro clandestinità, ne rilasciarono tre e accompagnarono gli altri in un vicino boschetto, dove li trucidarono.