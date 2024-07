Pentathlon Europei 2024 | Cicinelli-Malan oro nella staffetta maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ottimo inizio per l’Italia aglidiModerno di Budapest. Matteoe Giorgiohanno conquistato l’oro. 1442 per i due azzurri, che hanno battuto gli ungheresi Richard Bereczki e Mihaly Koleszar con 1431 punti e gli ucraini Oleksandr Tovkai e Pavlo Tymoshchenko con 1422 punti.femminile. Maria Lea Lopez (Carabinieri) e Aurora Tognetti (Carabinieri) chiudono al quarto posto totalizzando 1286 punti. Oro alle britanniche Emma Whitaker e Alexandra Bousfield (1350), argento per le tedesche Annika Zillekens e Rebecca Langrehr (1343) e bronzo per la coppia ungherese formata da Noemi Eszes e Blanka Guzi (1327).oroSportFace.