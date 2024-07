Ortensie come evitare che si secchino le punte delle foglie e perché accade

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tra le piante ornamentali più usate nei giardini spicca sicuramente l’ortensia: con i suoi grandi fiori a globo che possono assumere decine di sfumature diverse (persino in base al tipo di terreno!), è molto scenografica e riempie perfettamente anche gli spazi più grandi. Essendo poi una specie piuttosto adattabile, può essere coltivata anche in terrazzo e persino in casa, seppure con qualche attenzione in più. Uno dei problemi più comuniriguarda la salutesue: spesso capita che le lorosie tendano ad arricciarsi. Scopriamo quali sono le cause efar tornare la vostra pianta più rigogliosa di prima. Ortensia, le caratteristiche della piantaprima cosa, facciamo chiarezza sulle principali caratteristiche dell’ortensia: si tratta di una pianta a portamento arbustivo, appartenente alla famigliaHydrangeaceae, di cui esistono numerose varietà.