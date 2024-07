MotoGP i promossi e bocciati del GP di Germania 2024 | Bagnaia e Marquez sul podio Martin sprecone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024)GPFrancesco: dopo il dominio di Assen deve fare i conti con una pista meno favorevole, disputando un weekend solido ma quasi sempre un passo indietro rispetto a. Pecco ha però il merito di non mollare mai, restando abbastanza vicino allo spagnolo e non consentendogli di gestire serenamente il finale di gara. La caduta al penultimo giro diator gli regala la quarta vittoria consecutiva e la leadership del Mondiale alla pausa estiva. Marc: nonostante un weekend pieno di imprevisti ed episodi negativi – tra problemi tecnici, cadute spettacolari, infortuni, impeding di Bradl in qualifica – riesce comunque ad aggiudicarsi un secondo posto quasi insperato partendo dalla 13ma posizione in griglia.