Monteferrato festival E’ di scena il gusto Spettacolo e cena per celebrare Artusi

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quando l’appetito vien teatrando. L’ingrediente che non può mancare? Pellegrino, che prima va ine poi promette di prenderci per la gola con ricette come la "salsa del papa" e i "rigatoni all’aretina". È con l’omaggio al padre della cucina italiana che mercoledì si apriranno le danze del "", edizione numero quattro per la kermesse di teatro e musica organizzata dal Collettivo Ferro26 con la direzione artistica di Valentina Banci. Sarà proprio la talentuosa e carismatica attrice pratese a dare voce a un testo scritto da Tommaso Santi, in coppia con l’attore Riccardo Goretti, per "Pellegrino, tragicommedia in cucina. Radiodramma a vista", dal 10 al 12 luglio a Villa Rucellai (dalle 19.30). Sembrerà di entrare nelle pagine di opere celebri dell’, come "La scienza in cucina", "L’arte del mangiar bene" e la sua stessa "Autobiografia": gli artisti saliranno sul palco al calar del sole e, a seguire, sarà servita unacon ricetteane esclusivamente per gli spettatori.