La ricetta di Priyanka Chopra per lo scrub corpo naturale fai da te

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 luglio 2024) Farina di ceci, yogurt, succo di limone e curcuma. Cos’hanno in comune questi ingredienti? Sono la base per lafai-da-te di unoilluminante e idratante. Ogni body routine che si rispetti prevede l’utilizzo delloalmeno una volta la settimana. E i benefici di questa pratica sono davvero notevoli. Mediante il massaggio, che svolge un’esfoliazione meccanica, si eliminano le cellule morte che si accumulano sullo strato superficiale della pelle, si favorisce la rigenerazione cellulare e si eliminano tossine e impurità. In questo modo la pelle risulta più liscia e luminosa e soprattutto è più ricettiva ad accogliere i prodotti di trattamento estetico.