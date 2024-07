La droga arriva in bici elettrica Tre pusher bloccati in 7 giorni con le ’RideMovi’ manomesse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per smantellare il traffico di sostanza stupefacente in città si punta anche sui mezzi di trasporto dei piccoli spacciatori. E se una volta a questi piacevano molto i monopattini elettrici, ora la tendenza è cambiata: sembra che i mezzi prediletti ultimamente siano leclette (sempre elettriche), quelle del servizio di bike-sharing del Comune. L’ultima moda dei, apparentemente, pare quella di forzare questeclette elettriche, manomettendone il sistema di blocco che dovrebbe consentire di metterle in moto soltanto previo pagamento sull’apposita applicazione, e poi utilizzarle in tutta tranquillità per effettuare le proprie consegne illecite con agilità. Un doppio danno, dato che oltre a diffondere sostanza illecita lasciano anche a piedi i cittadini che invece vorrebbero utilizzare questo servizio con correttezza e rispetto del bene comune.