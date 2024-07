La dieta tremenda di Gianmarco Tamberi che conta ogni grammo di cibo che mangia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Campione olimpico in carica, campione del mondo e campione europeo, ma anche portabandiera dell'Italia con Arianna Errigo: è con queste credenziali chesi presenterà in pedana ai Giochi di Parigi, e non potrà che essere lui «l'uomo da battere». L'ultima magia l'ha regalata saltando nella notte di Roma e andando a prendersi l'oro agli Europei sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi Gimbo ha raggiunto di corsa in tribuna per festeggiare con lui alla faccia diprotocollo istituzionale. Perchéè anche questo, follemente genuino, al punto che in tanti rivedono in lui la scanzonata capacità di divertire di Valentino Rossi: dopo aver conquistato il primo posto all'Olimpico, per esempio, ha inscenato una gag fingendo di essersi fatto male, salvo poi tirare fuori dalle scarpe delle molle!gag Europei 2024 Mondadori Portfolio/Getty ImagesA Roma, poi, lo abbiamo visto dopo diverso tempo con la barba rasata solo su metà viso, un vezzo (ma anche una scaramanzia) che lo aveva caratterizzato anni fa e che a un certo punto aveva abbandonato (ma sul podio si è presentato senza barba, in versione classica).