La cena della 5AP del Fermi di Pontedera 30 anni dopo la maturità

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pisa, 8 luglio 2024 - Unaper ricordare i 30dalla. Giovedì 4 luglio l'ex classe 5AP del 1994 dell'istituto tecnico commerciale "E." disi è ritrovata al bagno Mistral di Tirrenia in occorrenza del trentennale dall'Esame di Stato. Alla presenza di quasi tutti i componenticlasse, durante lasono stati ricordati i temiprima prova scritta d'italiano di quell'anno: le origini dell'avversione tra comunità nazionali ed etniche, l'unitàlingua italiana secondo Manzoni, le conseguenze geopoliticheprima guerra mondiale e la leggerezza dell'informatica secondo Calvino. Per chiudere la serata, è stato servito come dessert una torta con la foto dell'ultima gita di classe a Parigi, sempre nel 1994.