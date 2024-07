Ilary Blasi commette delle clamorose gaffe sul palco di Battiti Live | le frasi sconcertanti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo l’addio alla conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci,fa discutere per la sua conduzione a. La ormai ex moglie storica di Francesco Totti é ora sulla bocca degli utenti più critici sui social, dal momento che registra diverse incertezze e più sbagli, in occasione della conduzione dell’evento TV del viaggio nel cuore dell’estate in musica. Come in particolare levirali nel web che la vedono protagonista con ospiti suldel calibro dell’ex di Amici, Irama e Annalisa.si sbaglia suldi: é polemica social Fa discutere vai social il curioso caso dell’ex molteplicidiregistrate alle puntate di. Il viaggio nel cuore dell’estate in musica made in Italia vedeprotagonista di diverse incertezze e momenti imbarazzanti, alla conduzione dell’evento televisivo.