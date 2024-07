Il nuovo Napoli | lo staff di Conte E Antonio…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ile lodi Antonio: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Parte il raduno, parte la nuova stagione. L’appuntamento è previsto domani mattina alTraining Center di Castel Volturno. Il rituale è quello classico che solitamente precede la partenza per un ritiro: due giorni — domani e mercoledì — in sede per effettuare le visite e i test ma anche per conoscersi”.e ildel“C’è Antonioe c’è unodi zecca: il vice Stellini, i collaboratori tecnici Sandreani e Abbruscato, il preparatore atletico Coratti, il match analyst Gianluca(fratello di Antonio) e naturalmente Lele Oriali, figura preziosa che sarà una sorta di coordinatore e naturalmente braccio destro dell’allenatore”.