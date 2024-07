Il mercato sui giornali | Lukaku e Kim in prima pagina mentre Chiesa e Buongiorno relegati in un angolo Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Una volta uscita l’Italia dagli Europei, il calcioè tornato a popolare le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. È uno dei motivi per cui non cresciamo mai” scrive Claudio Savelli sullapagine dioggi. E non solo, l’aggravante sarebbe che,i nomi delitaliani vengonoin secondo piano, inci finisco quelli stranieri, come Kim e: “Non solo: i nomi strillati a caratteri cubitali sono tutti stranieri. Il Napoli prendespendendo fior di milioni? Relegato in qualcheremoto. La Roma desidera ardentemente? Per rendersene conto bisogna sfogliare almeno dieci pagine”. La vergogna del calcioche parla solo die Kim Parte dunque il mea culpa di Savelli che accusa i media di dare risalto aldegli stranieri, subito dopo aver criticato la disfatta dell‘Italia agli Europei per mancanza di stelle italiane “Non è vero che non c’è interesse verso i giocatori italiani, è che viene sacrificato rispetto a quello (presunto) verso gli stranieri.