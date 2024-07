Il giro d' affari dell' esoterismo in Italia | le cifre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Il fenomeno dei sedicenti maghi, stregoni e cartomanti insembra non risentire affatto’impatto del progresso tecnologico e’avanzamento culturale del Paese, ma anzi ha trovato nuove forme di interazione con l’ampio pubblico di persone che pensano di risolvere i propri problemi o conoscere il proprio futuro grazie a pratiche esoteriche. A confermarlo è l’inchiesta condotta dalla trasmissione di Rai 3 Far West condotta da Salvo Sottile, secondo la quale chi pratica l’inaccoglie quotidianamente un totale di 30mila clienti. Si tratta di un fenomeno che interessa non poco le Cassee Stato, visto che i pagamenti dei servizi avvengono nel più dei casi in nero e sono di difficile tracciabilità.