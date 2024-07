I tifosi guardano al campionato alle porte | La conferma di D’Angelo il miglior acquisto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) In seno alla tifoseria aquilotta serpeggia un clima di realismo, maturità ma anche un po’ di delusione per le ristrettezze economiche imposte dalla proprietà sul mercato. Un pensiero interpretato da Daniele Guglielmotti: "L’unica cosa di cui sono contento è ladell’natore. Grandi acquisti non ci sono stati e non ci saranno, anche se rispetto alla scorsa stagione avremo una squadra più rodata. Comunque, al ‘Picco’, noiandremo a prescindere". Critico Roberto Bellandi: "È un mercato sulla falsariga di quello condotto la scorsa estate, ovvero non esaltante. Sarebbe il caso che la proprietà modificasse le strategie perché vorremmo evitare di ripetere ilsofferto della scorsa stagione. Spero vi sia un’inversione di tendenza con l’arrivo di qualche giocatore importante".