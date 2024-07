Giro d’Italia donne 2024 in Emilia Romagna | dove passa la terza tappa le strade chiuse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bologna, 8 luglio– Dopo essere stata protagonista della Grand Départ del Tour de France, l’si prepara ad ospitare un altro evento ciclistico di notevole importanza. Il territoriono, nello specifico la provincia di Reggio, è pronto a trasformarsi nello scenario delladelWomen, la versione femminile della corsa rosa, che da Sabbioneta (in provincia di Mantova) arriva fino a Toano. Lava in scena martedì 9 luglio e obbliga le località e i comuni interessati dal transito degli atleti a emanare alcuni temporanei provvedimenti relativi al traffico e alle: eccoli nello specifico. Il percorso dellaSi tratta del primo arrivo in salita delfemminile, al termine di un percorso diviso nettamente in due parti.