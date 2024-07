Film in uscita questa settimana al cinema 8 luglio – 14 luglio

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

SPIDER-MAN 2 Data di: 82024 Regia: Sam Raimi Cast: Dylan Baker, Ted Raimi, Cliff Robertson, Elizabeth Banks Avventura, Stati Uniti, 2004, 127 min. Coinvolgente caleidoscopio di emozioni, la seconda puntata del supereroe più amato ai botteghini migliora, laddove era possibile, il già ottimo primo episodio, e si propone come raro esempio di blockbuster d'autore, in uno scenario segnato dalla sistematica crisi di idee e contenuti in cui versa l'attualed'intrattenimento made in Hollywood. Shukran Data di: 82024 Regia: Pietro Malegori Cast: Syrus Shahidi, Simone Potenza, Antonio Folletto, Hania Amar Drammatico, Italia 2023, 90 min.