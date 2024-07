Elezioni Francia | i risultati del secondo turno in diretta Vince la sinistra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'affluenza al ballottaggio delle legislative inha raggiunto un nuovo record: 26,63% a mezzogiorno,i dati del Ministero dell'Interno. Alla stessa ora del primo, l'affluenza era stata del 25,90%. Non si registrava un dato così elevato dal 1981., l'affluenza si conferma record: alle 17 è 59,71% Già alle 12 si era registrato un dato mai così alto dal 1981. Un voto storico che potrebbe vedere la vittoria dell'estrema destra.i primi exit poll in arrivo dal Belgio il partito di destra Rassemblement National avrebbe la maggioranza relativa ma non quella assoluta dei seggi. Il partito della Le Pen avrebbe poco più di 200 seggi, il Fonte Popolare di Melenchon 170 e Macron 140. Ricordiamo che la maggioranza assoluta è di 289 seggii primi exit poll francesi di BMF TV addirittura il Fronte Popolare avrebbe più seggi della destra: FP: 175-205 Ensemble: 150-175 RN: 115-150 Repubblicani: 60-70 IDEFINITIVI Si tratta disorprendenti, che hanno smentito tutti i sondaggi; la, il partito di Macron èmentre il partito di destra chiudo molto al di sotto delle aspettative.