È morto Benito Nonino l’uomo che ha trasformato la grappa in prodotto raffinato

(Di lunedì 8 luglio 2024)la notte scorsa, lasciando un vuoto incolmabile nell’economia italiana.che haladadi osteria in un’icona di raffinatezza aveva 90 anni. Insieme alla moglie Giannola,aveva elevato la piccola azienda di famiglia, produttrice di ‘sgnapa’, a un marchio di fama internazionale.nella sua casa azienda a Percoto (Udine), il centro dove era nato il 6 febbraio 1934. La coppia, inseparabile nella vita e nel lavoro, ha avuto tre figlie: Antonella, Cristina ed Elisabetta, che lavorano nell’azienda insieme ad alcune nipoti. Appassionato sin da piccolo della distilleria, nel 1973ha realizzato la prima“Monovitigno Picolit”. Uomo riservato ma determinato, costretto da tempo a stare in sedia a rotelle, anche ieri pomeriggio aveva chiesto di essere portato in distilleria, un luogo che rappresentava tutta la sua vita e passione.