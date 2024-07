Dopo il finale scioccante del quarto episodio di House of the Dragon 2 Ewan Mitchell parla della vocazione alla grandezza di Aemond Targaryen

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) *** Attenzione: seguono spoiler suldiof the2 ***ildiof the2, intitolato The Redand the Gold, non c'è dubbio chesia diventato l'uomo più pericoloso di Westeros.ha interpretato il ruolo mettendo in risalto la volontà di ferro del personaggio, appena temperata da fugaci momenti di vulnerabilità, che è stata mostrata insieme agli antefattiguerra intestina fra inegli episodi precedenti. L'ultimoandato in onda ha finalmente visto esplodere la guerra totale, proprio come succedeva ne Il trono di spade. Girata con maestria dall'ottimo Alan Taylor, regista in forza a HBO, e sceneggiata dallo showrunner Ryan Condal, la prima Danza dei Draghi termina con la Battaglia di Riposo del Corvo, una scena che non ha nulla da invidiare ai momenti migliori de Il trono di spade.