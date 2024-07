Crotone impiantistica sportiva quartiere San Francesco al via i lavori

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 luglio 2024)nei quartieri ditra le priorità dell’Amministrazione e non si tratta di enunciazioni ma una progettualità già messa in essere con l’avvio dei cantieri. E mentre sono in corso già da qualche giorno idell’impianto nelBarnabò, da questa mattina (8-7-2024) hanno preso il via le attività nelS.. A comunicarlo l’assessore al PNRR eLuca Bossi.nel quale saranno effettuati tre interventi per renderle funzionali e metterle a disposizione della comunità residente. Si parte con il campo (ex polizia) delS., il primo cantiere aperto questa mattina dove sarà rifatto il manto in erba, ristrutturato lo spogliatoio, ripristinate rivestite le gradinate, realizzata una recinzione oltre alla realizzazione di una area ludico – ricreativa in erba sintetica.