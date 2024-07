Corriere dello Sport – l’attaccante è arrivato a Firenze

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2024-07-07 23:16:19 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Moise Kean èè il primo acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto fino al 2029. L’ex Juventus ha già visitato il Viola Park ed è stato accolto dal nuovo allenatore, Raffaele Palladino. Fiorentina, Kean èin icittà L’8 luglio la squadra inizierà il ritiro per preparare la nuova stagione, anche se mancheranno alcuni giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il primo test della stagione sarà il 15 luglio contro la squadra Primavera della Fiorentina, seguito da un’altra partita il 19 luglio al Viola Park contro la Reggiana. A fine mese, la Fiorentina farà anche una mini tournée in Inghilterra, giocando contro Bolton, Preston e Hull City.