Consorzio di bonifica I conti tornano Aumentano le risorse destinate al territorio

(Di lunedì 8 luglio 2024) In rappresentanza di Empoli, è atteso il nuovo sindaco Alessio Mantellassi: l’assemblea deldi3 Medio Valdarno si riunirà subito dopo la pausa estiva per una delle ultime volte prima della fine del mandato 2019-2024. A seguito delle recenti elezioni amministrative, sono i nuovi sindaci – o loro delegati all’interno delle rispettive giunte – a rappresentare i Comuni di Borgo San Lorenzo, Empoli, Firenze, Poggibonsi, Prato, Scandicci e Vernio. Il presidente del, Marco Bottino, ha ricordato che l’attuale composizione dell’assemblea è destinata a durare ben poco, considerato che il 5 e 6 ottobre prossimo si terranno le elezioni consortili per il rinnovo dei membri eletti a cui seguiranno poi le nuove nomine dei rappresentanti degli enti locali a cura del Consiglio delle Autonomie Locali.