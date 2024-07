Com' era com' era com' era? | Sinner mai così feroce come sfotte Shelton

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un 3-0 convincente che lo proietta ai quarti di finale di Wimbledon dove troverà davanti Daniil Medvedev. Jannikè pronto alla battaglia con il russo, sconfitto a gennaio agli Australian Open, e intanto domenica è passato contro l'americano, risolvendo il terzo e decisivo set con un tie-break positivo. Durante il 7-7 decisivo, Jannik è andato al servizio con due possibili scenari: o set point per lo statunitense oppure match point. Il giocatore italiano ha piazzato un servizio vincente portandosi a un punto dalla vittoria, maha deciso comunque di chiamare il challenge. Se il giudice di sedia ufficializzavala decisione del rivale di Jannik, l'altoatesino è andato nel suo angolo, dovepresente lo staff (da Vagnozzi a Cahill), ed è stato ripreso in un labiale: "Com', com', com'".