Caldo africano ecco le date Giuliacci | Non ci sono sono più dubbi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tutti gli indicatori meteo vanno nella stessa direzione: a breve l'Italia sarà investita da un'ondata diintenso da nord a sud. "Ormai non cipiù", spiegano gli esperti di Meteoche fanno sapere come anche nelle regioni settentrionali l'estate entra nel vivo. Per il Sud parliamo di almeno una decina di giorni diintenso, spiega Davide Santini nel sito che ospita le previsioni del tempo del colonnello Mario. Al nord invece durerà meno perché già nel prossimo weekend è previsto l'ingresso di correnti atlantiche. I giorni più roventi dell'ondata saranno giovedì 11 e venerdì 12 luglio, sia al nord che al centro e al sud, con temperature alte e alto tasso di umidità. Insomma, la classica afa. Mentre, come detto, da sabato 13 la situazione sembra destinata a cambiare al settentrione dopo saranno possibili temporali ed evento atmosferici intensi.