Buongiorno al Filadelfia per salutare i compagni per chiudere con il Napoli servono ancora 48 ore

(Di lunedì 8 luglio 2024)è arrivato questa mattina al, dove presumibilmente saluterà il mondo Torino, non èpero tutto pronto per la nuova avventura al. Le parti hanno trovato l’accordo definitivo, sulla base di 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Il difensore ha fatto anche inserire la clausola scudetto nel suo contratto, con un bonus che scatterà appunto nel caso di vittoria del tricolore. Al momento il contratto però èfermo nelle mani dei legali del difensore che stanno analizzando ogni punto. Bisognerà aspettare, quanto lo spiega su X Schira che parla di 48 ore. #are working to organize Alessandro #within 48 hours. #transfers https://t.co/Up5C8hYf45 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2024 Quando arriva? Il Corriere dello Sport questa mattina scriveva “Alessandrosarà molto presto un nuovo giocatore del