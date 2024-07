Bimba morta per il padre ubriaco la zia | a rimetterci sono sempre gli innocenti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)per il, la zia: “agli”. Ecco cosa è emerso dalle prime indagini Aurora Brusa è la bambina di soli tre anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Villabate, alle porte di Palermo. La piccola viaggiava a bordo di un’auto condotta dal, quando il veicolo è finito contro un muro. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, Rosario Brusa un fabbro di 40 anni, era alla guida in stato di ebbrezza e con la patente ritirata e privo di assicurazione. L’impatto è stato violento e la bambina non è sopravvissuta. Secondo quanto emerso, Aurora viaggiava in braccio alla madre. Illesi invece gli altri occupanti dell’auto, la madre e il fratellino gemello della piccola Aurora e il fratello maggiore.