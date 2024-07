Basket Porto Rico compie l’impresa contro la Lituania e vola alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Grande festa a San Juan,ha compiutoe giocherà ledi Parigi 2024. Il miracolo si è compiuto nella finale del Preolimpicola favorita, che crolla clamorosamente nell’ultimo atto del torneoi padroni di casa per 79-68.ha sovvertito tutti i pronostici iniziali, battendo prima l’Italia e poi successivamente la, che aveva fatto fuori gli azzurri in semifinale. Per i lituani, invece, una delusione immensa ed una mancata qualificazione olimpica davvero inaspettata. Ancora una volta il grande eroe è Josè Alvarado, che, comel’Italia, è l’assoluto trascinatore con 23 punti (4/6 dall’arco). Importantissimi anche i 18 punti di Tremont Waters ed in doppia cifra chiude anche Jordan Howard con 12 punti.