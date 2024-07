Aumenterà giorno dopo giorno | Giuliacci mette in guardia sul caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Vedremo più sali che scendi": con queste significative parole Andreaha diffuso le ultime previsioni meteo. Ospite in collegamento a Pomeriggio Cinque, l'esperto ha anticipato che tempo ci aspetta e ha fatto notare ai telespettatori del programma che "molto probabilmente ci attende un periodo lungo di tempo soleggiato, stabile eda Nord a Sud e in gran parte dell'Italia". In effetti, l'ondata dicomincia a farsi sentire sul serio e ormai da giorni si parla delle temperature record. Ma qual è il motivo per cui i termometri inizieranno a registrare valori alti e fuori dalla media? "L'alta pressione si sta consolidando sul nostro Paese", ha spiegato il meteorologo. "Nei prossimi giorni, le temperature salirannoe ildiventerà regolarmente intenso", ha continuato.