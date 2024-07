Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il mondo si sta rapidamente sviluppando verso il multipolarismo, ma i Paesi egemonici esistenti non sono disposti a rinunciare ai propri interessi acquisiti. Alcuni altri Paesi nutrono dubbi sull’ignoto mondo multipolare e non hanno consenso sui valori fondamentali dell’globale. I Paesi di buona volontà sono sempre stati impegnati a creare un sistema multipolare equo con le Nazioni Unite al centro e un mondo di globalizzazione economica universalmente inclusivo, e non per pochi escludendo i molti nei quali vi sono i Paesi più poveri e in via di sviluppo. La stantia letteratura conflittuale occidentale a senso unico di «democrazia contro autocrazia» non può risolvere le attuali sfide che il mondo sta affrontando. Lo studioso Zhao Hai – direttore del Dipartimento dipolitica internazionale, think tank nazionale sulla strategia globale presso l’Accademia cinese delle scienze sociali – sostiene che la comunità internazionale deve partecipare congiuntamentecostruzione di unsistema di vero multilateralismo, e che anche la maggior parte degli studiosi di affari internazionali stanno ragionando in tale direzione.