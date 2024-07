Meteo Toscana domenica incerta e caldo all’orizzonte Cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 – Una, caratterizzata da sole al mattino e qualche pioggia sparsa nel pomeriggio, prima di una settimana in cui a farla da padrone dovrebbe essere il. Ilinin vista deisarà caratterizzato dall’alta pressione, ma senza l’assillo dell’anticiclone africano. In base alle previsioni del Consorzio Lamma, le temperature andranno sui 30-32° a inizio settimana mentre poi a metà settimana, mercoledì, si potranno toccare 35-37 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi,7 luglio, potrebbero esserci dei peggioramenti sparsi nel pomeriggio, con qualche pioggia nelle zone interne e sui rilievi. Le previsioni in7 luglio Perlopiù nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone occidentali e settentrionali dove non si escludono locali piogge e brevi rovesci possibili durante tutto l'arco della giornata.