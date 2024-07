Mercoledì diventerà la più grande produzione mai girata in Irlanda

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 7 luglio 2024), lo spinoff della Famiglia Addams creato da Tim Burton per Netflix,la piùmaiin. La prima stagione era statain Romania, quindi il trasferimento della seconda stagione inè una manna per l’economia locale (anche se, come ha notato Variety in un recente articolo, non si tratta di una sorpresa, dato che il trasferimento era già noto in via ufficiosa da un po’). Secondo Screen Ireland, l’importo speso localmente dallafarà dila “piùmaiin”, superando Star Wars: The Force Awakens. Come riporta Variety, il primo ministro irlandese Taoiseach Simon Harris ha visitato il set di, incontrando Burton, gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar e alcuni membri del cast e della troupe della serie.