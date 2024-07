LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Martin cade al penultimo giro trionfa Bagnaia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 La nuova classifica aggiornata: 1. Francesco(Ducati) 222 2. Jorge(Ducati) 212 3. Marc Marquez (Ducati) 166 4. Enea Bastianini (Ducati) 155 5. Maverick Vinales (Aprilia) 125 6. Pedro Acosta (KTM) 110 7. Brad Binder (KTM) 108 8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 92 9. Aleix Espargarò (Aprilia) 82 10. Alex Marquez (Aprilia) 79 14.50 In classifica generalesi porta in vetta con 222 punti, seguito daa 212, Marc Marquez a 166 e Bastianini a 155. Il Mondiale è ancora lungo, anche Marc Marquez è pienamente in corsa. 14.48d’onore per Pecco sventolando la bandiera italiana. Piantiamo il Tricolore anche in. 14.47ha vinto con 3.804 su Marc Marquez e 4.